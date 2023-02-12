Ислам Махачев — Александр Волкановски: где будет трансляция, на каком канале покажут бой

Бой между Исламом Махачевым (23-1) и Александром Волкановски (25-1) состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Ориентировочно поединок начнётся не ранее 7:30 мск.

Бой покажут на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Кроме того, трансляцию всего карда можно будет посмотреть в UFC Fight Pass.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают явным фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.17. Шансы Волкановски аналитики оценили в 5.50. Также букмекеры предлагают ставки на ничью в поединке – за 65.0.

Волкановски, обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг), поднимется в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться с Махачевым за его титул.

В своём последнем бою на турнире UFC 276 в июле 2022 года Волкановски одержал уверенную победу в трилогии с американским экс-чемпионом Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил титул.

Махачев на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) одолел бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде и завоевал вакантный титул.

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