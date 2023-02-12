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Эксперты оценили шансы Махачева залезть на сетку после боя

Эксперты оценили шансы Махачева залезть на сетку после боя
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Бой между Исламом Махачевым (23-1) и Александром Волкановски (25-1) состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Ориентировочно поединок начнётся не ранее 7:30 мск.

Бой покажут на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Кроме того, трансляцию всего карда можно будет посмотреть в UFC Fight Pass.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают явным фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.17. Шансы Волкановски аналитики оценили в 5.50. Также букмекеры предлагают ставки на ничью в поединке – за 65.0.

Кроме того, букмекеры предлагают сделать ставку на то, что Махачев после поединка залезет на сетку. Коэффициент на это событие – 1.80. Если он этого не сделает, то сыграет коэффициент 1.90.

Также эксперты дают ставки на то, что во время боя вылетит капа – 3.50. Ещё можно поставить на то, что поединок будет остановлен из-за рассечения – с коэффициентом 4.00.

Экспресс с коэффициентом 10.07.

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