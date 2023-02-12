Эксперты оценили шансы Махачева залезть на сетку после боя

Бой между Исламом Махачевым (23-1) и Александром Волкановски (25-1) состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Ориентировочно поединок начнётся не ранее 7:30 мск.
Бой покажут на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Кроме того, трансляцию всего карда можно будет посмотреть в UFC Fight Pass.
Эксперты считают явным фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.17. Шансы Волкановски аналитики оценили в 5.50. Также букмекеры предлагают ставки на ничью в поединке – за 65.0.
Кроме того, букмекеры предлагают сделать ставку на то, что Махачев после поединка залезет на сетку. Коэффициент на это событие – 1.80. Если он этого не сделает, то сыграет коэффициент 1.90.
Также эксперты дают ставки на то, что во время боя вылетит капа – 3.50. Ещё можно поставить на то, что поединок будет остановлен из-за рассечения – с коэффициентом 4.00.
Экспресс с коэффициентом 10.07.
Макгрегор дал совет Волкановски перед поединком с Махачевым.
Гаджи Гаджиев: буду сегодня поддерживать Махачева, он — наш парень.
Уайлдер предложил Нганну провести бой по правилам ММА.
Волкановски раскрыл содержание разговора с Махачевым на дуэли взглядов.
- 12 февраля 2023
-
05:45
-
05:15
-
04:45
-
04:15
-
03:45
-
03:00
-
00:05
- 11 февраля 2023
-
22:45
-
22:15
-
21:45
-
21:15
-
21:04
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
13:00
-
12:30