Эксперты оценили шансы Махачева одержать победу любимым приёмом Хабиба

Бой между Исламом Махачевым (23-1) и Александром Волкановски (25-1) состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Ориентировочно поединок начнётся не ранее 7:30 мск.

Бой покажут на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Кроме того, трансляцию всего карда можно будет посмотреть в UFC Fight Pass.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают явным фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.17. Шансы Волкановски аналитики оценили в 5.50. Также букмекеры предлагают ставки на ничью в поединке – за 65.0.

Все согласятся с тем, что Махачев – это наследник Хабиба. Он пришёл на смену Нурмагомедову и теперь правит в его дивизионе. Излюбленный прием Орла, которым он выиграл свои главные поединки в карьере (с Конором Макгрегором и Дастином Порье) является удушающий сзади.

Букмекеры предлагают сделать ставки на то, что Махачев выиграет в бою с Волкановски удушающим сзади – коэффициент 6.00. Поставить на то, что этого не произойдёт, можно за 1.09.

Также можно сделать ставку на победу Ислама треугольником с коэффициентом 4.50.

Экспресс с коэффициентом 10.07.

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