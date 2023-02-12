Матч-центр Новости Махачев – Волкановски Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты оценили шансы Махачева одержать победу любимым приёмом Хабиба

Эксперты оценили шансы Махачева одержать победу любимым приёмом Хабиба
Комментарии

Бой между Исламом Махачевым (23-1) и Александром Волкановски (25-1) состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Ориентировочно поединок начнётся не ранее 7:30 мск.

Бой покажут на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Кроме того, трансляцию всего карда можно будет посмотреть в UFC Fight Pass.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают явным фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.17. Шансы Волкановски аналитики оценили в 5.50. Также букмекеры предлагают ставки на ничью в поединке – за 65.0.

Все согласятся с тем, что Махачев – это наследник Хабиба. Он пришёл на смену Нурмагомедову и теперь правит в его дивизионе. Излюбленный прием Орла, которым он выиграл свои главные поединки в карьере (с Конором Макгрегором и Дастином Порье) является удушающий сзади.

Букмекеры предлагают сделать ставки на то, что Махачев выиграет в бою с Волкановски удушающим сзади – коэффициент 6.00. Поставить на то, что этого не произойдёт, можно за 1.09.

Также можно сделать ставку на победу Ислама треугольником с коэффициентом 4.50.

Экспресс с коэффициентом 10.07.

Гаджи Гаджиев: буду сегодня поддерживать Махачева, он — наш парень.

Волкановски раскрыл содержание разговора с Махачевым на дуэли взглядов.

Макгрегор дал совет Волкановски перед поединком с Махачевым.

Уайлдер предложил Нганну провести бой по правилам ММА.

Ислам Махачев — Александр Волкановски: никакой недооценки! Ислам Махачев — Александр Волкановски: никакой недооценки!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023