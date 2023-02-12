«Челси» — «Вест Хэм»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто победил

11 февраля завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» принимал «Челси» в рамках лондонского дерби. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток главного арбитра Крэйга Поусона прозвучал в 15:30 мск.

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«Челси» очень активно начал эту встречу, периодически угрожая воротам Лукаша Фабиански. На 16-й минуте их усилия привели к голу, когда после мягкого заброса от Энцо Фернандеса, Жоау Феликс смог забить дебютный мяч за клуб.

Радость синих была недолгой, так как «молотобойцы» смогли отодвинуть игру от своих ворот, после чего сравняли счёт — на 28-й минуте после передачи Джаррода Боуэна крайний защитник Эмерсон огорчил свой бывший клуб, забив гол в пустой угол ворот.

Во втором тайме «Челси» пытался вырвать победу в этой встрече, но в итоге пропустил сам — после подачи штрафного Томаш Соучек затолкал мяч в ворота Кепы Аррисабалаги, но, на счастье «аристократов», арбитры отменили этот гол. В оставшиеся минуты команды выйти вперёд не смогли, и главный арбитр сигнализировал о ничейном исходе матча — 1:1.

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