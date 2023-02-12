«Вильярреал» – «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Барселона» в 21-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.72.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Одна из главных игр тура пройдёт в Вильярреале. «Вильярреал» примет лидера – «Барселону». Каталонцы всё дальше убегают от «Реала», хотя тот старается выжать максимум, но в последнем туре оступился в матче с «Мальоркой». «Барселона» этим воспользовалась, крупно обыграв «Севилью».

«Вильярреал» в последних двух матчах проигрывает. Чуть-чуть притормозила команда Кике Сетьена. Тут есть подоплека: Сетьен против своей бывшей команды. Как правило, матчи между «Вильярреалом» и «Барселоной» получаются зажигательными и интересными. Правда, последние игры были без варианта «обе забьют». «Барса» обыграла «Вильярреал» в первом круге – 3:0. До этого каталонцы проиграли дома «Вильярреалу» — 0:2, но тогда у них вообще всё валилось.

Если вспоминать матчи на «Эстадио де ла Керамика», то они были очень результативными. «Барса», как правило, не проигрывала и много забивала. Был даже счет 4:4, когда ещё были Месси и Неймар.

Веду к тому, что обмен забитыми мячами будет. Мой прогноз – обе забьют за 1.72. Я бы даже пошёл дальше и посмотрел комбо-вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 2.00, но думайте сами – решайте сами».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

Где покажут матч «Вильярреал» — «Барселона».

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Источник: Галицкий лично предлагал Слуцкому стать тренером «Краснодара».