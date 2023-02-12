«Вильярреал» – «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Барселона» в 21-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.72.
«Одна из главных игр тура пройдёт в Вильярреале. «Вильярреал» примет лидера – «Барселону». Каталонцы всё дальше убегают от «Реала», хотя тот старается выжать максимум, но в последнем туре оступился в матче с «Мальоркой». «Барселона» этим воспользовалась, крупно обыграв «Севилью».
«Вильярреал» в последних двух матчах проигрывает. Чуть-чуть притормозила команда Кике Сетьена. Тут есть подоплека: Сетьен против своей бывшей команды. Как правило, матчи между «Вильярреалом» и «Барселоной» получаются зажигательными и интересными. Правда, последние игры были без варианта «обе забьют». «Барса» обыграла «Вильярреал» в первом круге – 3:0. До этого каталонцы проиграли дома «Вильярреалу» — 0:2, но тогда у них вообще всё валилось.
Если вспоминать матчи на «Эстадио де ла Керамика», то они были очень результативными. «Барса», как правило, не проигрывала и много забивала. Был даже счет 4:4, когда ещё были Месси и Неймар.
Веду к тому, что обмен забитыми мячами будет. Мой прогноз – обе забьют за 1.72. Я бы даже пошёл дальше и посмотрел комбо-вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 2.00, но думайте сами – решайте сами».
Экспресс с коэффициентом 15.30.
Где покажут матч «Вильярреал» — «Барселона».
Агент Сафонов: не знаю ни одного новичка «Химок».
Прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина» с коэффициентом 2.90.
Источник: Галицкий лично предлагал Слуцкому стать тренером «Краснодара».
- 12 февраля 2023
-
08:45
-
08:15
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:15
-
06:00
-
05:45
-
05:15
-
04:45
-
04:15
-
03:45
-
03:00
-
00:05
- 11 февраля 2023
-
22:45
-
22:15
-
21:45
-
21:15
-
21:04
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
15:00