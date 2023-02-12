«Динамо» Москва – ЦСКА: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00.
«У ЦСКА атака выглядит далеко неидеально, в последний месяц типичная картина — один или два забитых гола за матч. У «Динамо» с организацией креативной игры проблем ещё больше. К тому же бело-голубые столкнулись с эпидемией травм, который матч подряд проводят в неоптимальном составе.
При этом в своей зоне команда Кудашова ошибается по минимуму. Много шансов на гол не будет ни у тех, ни у других. Дерби выйдет малорезультативным. Не сомневаюсь, что оно закончится в пользу чемпионов – за счёт превосходства в общекомандном мастерстве. П2 + тотал меньше 5.5 шайбы».
Экспресс с коэффициентом 15.30.
Панарин впервые в карьере оформил покер.
Марченко занял второе место в истории НХЛ по серии голов без передач.
Панарин забил 200-й гол в НХЛ.
- 12 февраля 2023
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:15
-
06:00
-
05:45
-
05:15
-
04:45
-
04:15
-
03:45
-
03:00
-
00:05
- 11 февраля 2023
-
22:45
-
22:15
-
21:45
-
21:15
-
21:04
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45