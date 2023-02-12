«Динамо» Москва – ЦСКА: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«У ЦСКА атака выглядит далеко неидеально, в последний месяц типичная картина — один или два забитых гола за матч. У «Динамо» с организацией креативной игры проблем ещё больше. К тому же бело-голубые столкнулись с эпидемией травм, который матч подряд проводят в неоптимальном составе.

При этом в своей зоне команда Кудашова ошибается по минимуму. Много шансов на гол не будет ни у тех, ни у других. Дерби выйдет малорезультативным. Не сомневаюсь, что оно закончится в пользу чемпионов – за счёт превосходства в общекомандном мастерстве. П2 + тотал меньше 5.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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Прогноз на матч «Динамо» М — ЦСКА с коэффициентом 3.65.