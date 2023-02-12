«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.80.

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» встретятся в 23 туре чемпионата Англии. «Горожане» ведут погоню за лидирующим «Арсеналом». Думаю, у гостей тут нет шансов на победу.

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Кажется, лидеры начали уставать ближе к экватору сезона. Все команды из топ-3 часто теряли очки недавно. «Манчестер Сити» дважды проиграл за пять туров. Кроме МЮ (1:2), «горожане» также уступили «Тоттенхэму» — 0:1. Но в остальных встречах подопечные Гвардиолы выигрывали, что ещё оставляет им шансы на лидерство.

Есть у «Ман Сити» проблемы с составом. Из-за этого и с постоянными новыми идеями главного тренера клуб из Манчестера часто даёт соперникам шанс на победу.

«Астон Вилла» после смены главного тренера начала «оживать». Сейчас под руководством Унаи Эмери клуб уже поднялся до 11 места. Недавно «львы» шли даже на серии без проигрышей. Однако в последнем туре команда всё-таки проиграла «Лестеру» — 2:4.

Несмотря на неплохую форму, я не думаю, что у «Астон Виллы» тут есть шанс на победу. Гвардиола часто «изобретает велосипед» против топовых соперников. Однако «львов» «горожане» должны без особых проблем обыгрывать.

Мой вариант ставки –фора (-1.5) на «Манчестер Сити».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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