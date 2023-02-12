«Лидс» — «МЮ»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лидс» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» за 1.93.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Лидс» будет дома принимать «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре АПЛ. Это будет вторая встреча соперников за неделю. Несколько дней назад клубы играли в рамках перенесённого 8-го тура. И в тот день белые были близки к набору трёх очков.

К середине второго тайма клуб вёл со счётом 2:0. Только к 70-й минуте «МЮ» проснулся и начал отвечать. В конце «красные дьяволы» почти вышли вперёд в счёте, однако в итоге – ничья 2:2.

В АПЛ «Юнайтед» потерял важные очки. Хотя отставание подопечных тен Хага от «Манчестер Сити» со второго места составляет два очка. «Лидс» же продлил свою серию без побед – с 19 очками команда идёт на 16-м месте, всего в паре очков от зоны вылета.

Думаю, после встречи на «Олд Траффорд» «МЮ» будет настроен на уверенную победу. Команда борется за первые строчки, и второй раз кряду потерять очки в матче с не самым сильным «Лидсом» она себе не может позволить.

Так что я не верю в шансы хозяев поля в этом матче. Ставлю на победу «Манчестер Юнайтед».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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