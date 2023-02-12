«Лидс» — «МЮ»: во сколько начало матча, коэффициенты, кто фаворит

12 февраля состоится матч 23-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Лидс» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.
Букмекеры считают, что матч «Лидс» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.
Экспресс с коэффициентом 15.30.
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина» с коэффициентом 2.90.
Глеб: Миранчук мог бы заиграть в «Барселоне».
Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» с коэффициентом 3.98.
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