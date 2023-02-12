«Сельта» — «Атлетико»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Сельта» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.28.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сельта» прилично добавила в последних матчах и выиграла дважды кряду у довольно весомых соперников в лице «Атлетика» и «Бетиса». В Севилье клуб и вовсе показал отличный футбол с точки зрения атаки и по делу оказался результативнее в голевой перестрелке. Расстояние до зоны еврокубков сокращается, что должно добавить мотивации футболистам в предстоящем матче с мадридцами.

«Атлетико», в свою очередь, тоже выглядит солидно после паузы и не проигрывает четыре тура кряду, закрепившись в зоне Лиги чемпионов. Однако «матрасники» не сумели обыграть скромный «Хетафе» на своей арене, что не добавит позитива перед непростым выездом в Виго. Раньше мадридцы не раз теряли там очки, и сейчас их ждёт сложное испытание мотивированным и разыгравшимся соперником.

Я считаю, что в этой паре всё не так просто, как это выглядит «на бумаге». Да, «Атлетико» считается фаворитом встречи, но лёгкой прогулки для команды не предвидится. «Сельта» здорово смотрелась в двух прошлых турах и так просто три очка не отдаст, имея свои виды на верхнюю часть таблицы. На мой взгляд, стоит ждать сложного и силового поединка, который не выявит победителя по итогу.

Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.28».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» с коэффициентом 3.98.

Глеб: Миранчук мог бы заиграть в «Барселоне».

Прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина» с коэффициентом 2.90.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.