«Сельта» — «Атлетико»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Сельта» — «Атлетико».
Ставка: ничья за 3.28.
«Сельта» прилично добавила в последних матчах и выиграла дважды кряду у довольно весомых соперников в лице «Атлетика» и «Бетиса». В Севилье клуб и вовсе показал отличный футбол с точки зрения атаки и по делу оказался результативнее в голевой перестрелке. Расстояние до зоны еврокубков сокращается, что должно добавить мотивации футболистам в предстоящем матче с мадридцами.
«Атлетико», в свою очередь, тоже выглядит солидно после паузы и не проигрывает четыре тура кряду, закрепившись в зоне Лиги чемпионов. Однако «матрасники» не сумели обыграть скромный «Хетафе» на своей арене, что не добавит позитива перед непростым выездом в Виго. Раньше мадридцы не раз теряли там очки, и сейчас их ждёт сложное испытание мотивированным и разыгравшимся соперником.
Я считаю, что в этой паре всё не так просто, как это выглядит «на бумаге». Да, «Атлетико» считается фаворитом встречи, но лёгкой прогулки для команды не предвидится. «Сельта» здорово смотрелась в двух прошлых турах и так просто три очка не отдаст, имея свои виды на верхнюю часть таблицы. На мой взгляд, стоит ждать сложного и силового поединка, который не выявит победителя по итогу.
Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.28».
Экспресс с коэффициентом 15.30.
Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» с коэффициентом 3.98.
Глеб: Миранчук мог бы заиграть в «Барселоне».
Прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина» с коэффициентом 2.90.
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.
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