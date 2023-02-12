«Сибирь» — «Металлург»: смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу покажут, трансляция

12 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Металлург». Начало – в 13:30 мск.

Встречу в прямом эфире покажут на телеканалах KHL и KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.40. Победа «Металлурга» по итогам 60 минут оценивается в 2.60.

Букмекеры считают, что встреча «Сибирь» — «Металлург» получится результативной: тотал больше 4,5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4,5 шайбы — за 2.02.

Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.60. Заключить пари на то, что победитель определится в серии послематчевых буллитов, можно с коэффициентом 8.50.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

Прогноз на матч «Динамо» М — ЦСКА с коэффициентом 3.65.

«Сегодня был мой день». Панарин — о первом покере в НХЛ.

Овечкин зарядил клюшкой по лицу Маршана после подсечки канадца.

Больше Марченко в дебютном сезоне НХЛ забивали только Овечкин и Малкин.