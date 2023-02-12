«Вильярреал» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Вильярреал» утратил темп в последнее время, уступил дважды кряду не самым серьёзным соперникам и потерял несколько позиций, опустившись на шестое место. Команда стала слишком многое позволять соперникам у собственных ворот и в не самом лучшем настроении и тонусе примет лидера, который продолжает штамповать победы в чемпионате.

Что касается самой «Барселоны», то у клуба дела идут очень здорово и отрыв от «Реала» только увеличивается, достигнув уже восьми очков. «Сине-гранатовые» продолжают радовать качеством оборонительных порядков и пропускают крайне редко даже на чужом поле. Каталонцы хороши по всем линиям и прибудут исключительно за победой к сдавшему противнику.

На мой взгляд, в этой паре стоит отдать предпочтение гостевому клубу, учитывая неважную игру «Вильярреала» на данном отрезке сезона. «Жёлтая субмарина» слишком уязвима сзади, и каталонцы однозначно воспользуются этими ошибками хозяев.

Я считаю, что «Барселона» сможет добиться успеха, принимая во внимание мощный ход «ине-гранатовых и возможность ещё сильнее увеличить отрыв от главного своего преследователя. Мой прогноз — победа «Барселоны» за коэффициент 1.85».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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