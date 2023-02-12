«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: время матча, прогнозы и коэффициенты, где смотреть

12 февраля состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Начало игры — в 19:30 мск.

На территории России трансляции встречи не будет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Победа «Астон Виллы» оценена в 11.5. Заключить пари на ничью предлагается за 6.90.

Букмекеры считают, что встреча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.65.

Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.82.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина» с коэффициентом 2.90.

Михаил «Прокоп» Прокопьев вернулся из «Ботева» в «Амкал».

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.54.

Мамаев завершил карьеру. Чем запомнился футболист, помимо скандалов?