«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: время матча, прогнозы и коэффициенты, где смотреть

12 февраля состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Начало игры — в 19:30 мск.
На территории России трансляции встречи не будет.
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Победа «Астон Виллы» оценена в 11.5. Заключить пари на ничью предлагается за 6.90.
Букмекеры считают, что встреча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.65.
Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.82.
Экспресс с коэффициентом 15.30.
Прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина» с коэффициентом 2.90.
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Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.54.
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