«Наполи» — «Кремонезе»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» – «Кремонезе» в 22-м туре итальянской Серии А сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 3.5 мяча за 2.20.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Кремонезе» вряд ли что-то спасёт от вылета из Серии А в этом сезоне, но команда всё равно здорово пошумела. Она вышла в полуфинал Кубка Италии, выбив «Рому» и «Наполи», причём и тех и других на выезде. Это, конечно, невероятно. Неаполитанцы, конечно, недооценили соперника, но ничего не вернуть. Пропустили тогда в концовке, позволив сравнять счёт (2:2), а потом всё решил один незабитый пенальти.

Но, уверен, в Неаполе не забыли о той неудаче. Сейчас будут возвращать долги. Форма «Наполи» по-прежнему великолепная, пощады «Кремонезе» не будет. Что творят Хвича и Осимхен — это просто невероятно. Думаю, здесь их не удастся остановить.

Я ставлю на победу «Наполи» и тотал больше 3.5 мяча. Дома неаполитанцы при поддержке трибун могут забить очень много».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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