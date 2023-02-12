«Динамо» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на московское дерби в КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.28.

Нас ждёт весьма интересное столичное дерби «Динамо» — ЦСКА.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Это будет уже пятый матч данных соперников в текущем сезоне. Пока полный паритет и по победам, и по набранным очкам. Половина из четырёх прошедших матчей завершилась за пределами основного времени. И лишь однажды преимущество победителя было больше чем в одну шайбу, было в две. То есть соперники достойны друг друга, соперники друг другу соответствуют, и ничего другого в пятом матче нам ожидать не следует.

А ведь в данном междусобойчике мы имеем не более и не менее, как столкновение двух тренерских концепций – российской и заокеанской. Российскую, естественно, в полной мере выражает Алексей Кудашов, который хоть и побывал в НХЛ, но задержался там всего на один сезон.

Заоканскую тренерскую концепцию не только выражает, но пытается максимально её адаптировать под российские реалии Сергей Фёдоров, практически всю карьеру отыгравший в НХЛ. Пока вроде бы лучше получается у Фёдорова, поскольку именно он в прошлом сезоне завоевал со своим ЦСКА Кубок Гагарина.

Понятно, что первое место в конференции армейцы, скорее всего, уже не займут, а раз так, то и разбиваться смысла нет. Лучше целенаправленно и всесторонне готовиться к плей-офф, до которого осталось не так уж много матчей. И, в общем-то, эта подготовительная работа постепенно начинает проявляться, и не только в результативных действиях у чужих ворот, но и при защите своих. Фёдоров пытается максимально сбалансировать свою команду, и у него это опять-таки неплохо получается.

У «Динамо», конечно, проблем больше. По-другому не может и быть, когда у тебя такой молодой состав. В работе Кудашова куда больше сиюминутного, что тоже понятно и легко объяснимо. Именно это сиюминутное и позволяет бело-голубым сильно от ЦСКА в турнирной таблице не отставать и играть междусобойчики на равных.

В предстоящем матче, уверен, нас ждёт всё то, что мы уже видели в четырёх предыдущих междусобойчиках этих соперников. То есть заброшенные шайбы будут, но не так уж и много – вратарские линии в обеих командах более чем приличные. Думаю, тотал в итоге не достанет отметки в 7.5 шайбы.

По итогам игры два очка наберут армейцы, во многом из-за того, что перед матчем они отдыхали и восстанавливались на сутки дольше. Ведь сейчас эти сутки крайне важны. Причём я даже готов спрогнозировать красно-синюю победу в основное время, хоть и с минимальным счётом».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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