Прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии «Лидс» — «МЮ»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лидс» — «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре АПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.58.
«Буквально три дня назад команды встречались в пропущенном матче АПЛ, и там «Манчестер Юнайтед» не сумел одержать победу. Для многих это стало неожиданностью. Уже на первой минуте «МЮ» пропустил, затем пришлось отыгрываться со счёта 0:2. Это получилось, но забить победный мяч не вышло, хотя во втором тайме преимущество «МЮ» было значительным.
Посмотрим, сможет ли «Лидс» выдержать второй подряд матч с таким мощным соперником. Будет тяжело. Всё-таки у «МЮ» скамейка помощнее, на этот раз не будет никакой недооценки, но в то же время «Лидс» играет на своём поле, отступать ему некуда, ведь от зоны вылета отделяет всего одно очко.
Думаю, нас снова ждёт бескомпромиссный матч – с ошибками, голами. Поэтому возьму ставку на обе забьют».
Экспресс с коэффициентом 15.30.
«Реал» обошёл «Барселону» по количеству трофеев.
Прогноз на матч «Лидс» — «МЮ» с коэффициентом 2.70.
Глеб: Миранчук мог бы заиграть в «Барселоне».
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.
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