«Динамо» — ЦСКА: где смотреть московское дерби, по какому каналу покажут, трансляция матча

12 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало – в 17:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.01. Победа бело-голубых по итогам 60 минут оценивается в 3.18.

Букмекеры считают, что встреча «Динамо» Москва — ЦСКА не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.04.

Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.88. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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Прогноз на матч «Динамо» М — ЦСКА с коэффициентом 3.65.