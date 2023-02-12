«Динамо» — ЦСКА: где смотреть московское дерби, по какому каналу покажут, трансляция матча

12 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало – в 17:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL.
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.01. Победа бело-голубых по итогам 60 минут оценивается в 3.18.
Букмекеры считают, что встреча «Динамо» Москва — ЦСКА не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.04.
Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.88. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.
Экспресс с коэффициентом 15.30.
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