«Хетафе» – «Райо Вальекано»: ставка Константина Генича на матч 21-го тура Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» – «Райо Вальекано» в 21-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: тотал меньше 2 мячей за 1.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Хетафе» в зоне вылета. Пока что по-прежнему работает Кике Санчес Флорес, ему оказывает публичную поддержку президент клуба, но «Хетафе» всё это не помогает. Серию из пяти матчей подряд без побед команда выдала. В последнем туре ушли от поражения в самой концовке в Мадриде против «Атлетико». И это большое достижение для «Хетафе».

«Райо Вальекано» идёт в пятёрке, это одно из главных открытий нынешнего сезона. Очень хорошая, приличная команда у «Райо».

В 2022-м дважды команды встречались, оба раза матчи завершались 0:0. Наверное, по этой причине букмекеры так скромно оценивают «низ» — тотал меньше 2.5 мяча за 1.40. Я думаю, что можно пойти чуть дальше. «Хетафе» редко играет «верхи», умеет сыграть от обороны. К тому же это маленькое мадридское дерби.

Учитывая состояние команд, их положение, вариант «тотал меньше 2 мячей» за 1.70 вполне резонное предложение на эту встречу. На нём и остановлюсь».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

Глеб: Миранчук мог бы заиграть в «Барселоне».

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.

Прогноз на матч «Лидс» — «МЮ» с коэффициентом 2.70.

«Реал» обошёл «Барселону» по количеству трофеев.