«Сельта» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Сельта» – «Атлетико».
Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.91.
«21-й тур чемпионата Испании. Играют две низовые команды. Вряд ли мы увидим зрелищный футбол. «Сельта» идёт в середине турнирной таблицы. Это возрастная команда, играет очень рационально, много внимания уделяет обороне и контролю мяча. Не торопится играть в атаку.
«Атлетико» всё больше напоминает себя прежнего. Также очень мало пропускает. В атаке не так всё хорошо. После ухода Феликса взяли Депая, который пока не может в команду влиться. Пока не может проделывать такой объём работы, поэтому выходит на замену.
Будет очень аккуратная игра, но «Атлетико» уж точно не проиграет. Команда уже идёт на четвёртом месте в зоне ЛЧ. Думаю, что свои очки Симеоне в любом случае возьмёт.
Сыграю Х2 и ТМ (2.5)».
Экспресс с коэффициентом 15.30.
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.
Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» с коэффициентом 3.98.
Глеб: Миранчук мог бы заиграть в «Барселоне».
«Химки» объявили о подписании полузащитника сборной Гвинеи-Бисау Бикела.
- 12 февраля 2023
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:15
-
06:00
-
05:45
-
05:15
-
04:45
-
04:15
-
03:45
-
03:00