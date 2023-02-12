«Сельта» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Сельта» – «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.91.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«21-й тур чемпионата Испании. Играют две низовые команды. Вряд ли мы увидим зрелищный футбол. «Сельта» идёт в середине турнирной таблицы. Это возрастная команда, играет очень рационально, много внимания уделяет обороне и контролю мяча. Не торопится играть в атаку.

«Атлетико» всё больше напоминает себя прежнего. Также очень мало пропускает. В атаке не так всё хорошо. После ухода Феликса взяли Депая, который пока не может в команду влиться. Пока не может проделывать такой объём работы, поэтому выходит на замену.

Будет очень аккуратная игра, но «Атлетико» уж точно не проиграет. Команда уже идёт на четвёртом месте в зоне ЛЧ. Думаю, что свои очки Симеоне в любом случае возьмёт.

Сыграю Х2 и ТМ (2.5)».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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