«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Барселона» в 21-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Барселоны» всухую за 3.00.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Барселона» сейчас на отличном ходу – одерживает победу за победой. Отрыв от «Реала» может превысить 10 очков, пока мадридцы забирали свой очередной международный трофей. «Вильярреал», конечно, не самый лёгкий соперник, но он как-то забуксовал в последнее время.

Проиграли дома «Райо Вальекано» — 0:1, затем уступили «Эльче», который с самого начала сезона не мог выиграть. В общем, не в лучший момент для себя «Вильярреал» будет принимать «Барсу».

Каталонцы очень аккуратно стали играть у своих ворот. Количество моментов заметно уменьшилось, когда вернулись основные силы, более-менее устаканился состав. А свои мячи в атаке «Барселона» при наличии Левандовского, Гави и Педри всегда придумывает.

Так что здесь попробую рискнуть и взять сухую победу «Барселоны». Раз уж «Вильярреал» забуксовал, можно сыграть хороший коэффициент на «Барсу».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

Глеб: Миранчук мог бы заиграть в «Барселоне».

Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» с коэффициентом 3.98.

Михаил «Прокоп» Прокопьев вернулся из «Ботева» в «Амкал».

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.