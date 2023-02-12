Прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Кремонезе»

Представляем вашему вниманию прогноз на встречу Серии А «Наполи» — «Кремонезе».
Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 2.33.
После вылета из Кубка Италии, который, возможно, был не слишком важен для Спаллетти, «Наполи» выиграл в трёх матчах подряд. Гораздо важнее, что команда подходит к Лиге чемпионов без кадровых потерь и в хорошей форме. В чемпионстве «Наполи» особых сомнений тоже не осталось, хозяевам достаточно просто набирать свои очки в матчах вроде этого.
«Наполи» при этом не сбавляет обороты и не щадит слабых соперников. Атака хозяев может разобрать на части любую команду в Италии, что уж говорить про самого слабого представителя Серии А. Недооценкой Спаллетти больше баловаться не будет, он уже видел, к чему это может привести. А ведь это был наилучший шанс для гостей не то что на очки, а просто уступить достойно, без разгрома.
За «Наполи» не замечено желания экономить силы, а это значит, что матч вполне может закончиться разгромом. В гостях «Кремонезе» выглядит слабо и много пропускает, а «Наполи» дома забивает в среднем почти три гола. А в ворота такого соперника может запросто отправить и больше. Предлагаем поставить на победу «Наполи» с форой (-2.5) за 2.35.
Экспресс с коэффициентом 15.30.
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.
Глеб: Миранчук мог бы заиграть в «Барселоне».
Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» с коэффициентом 3.98.
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