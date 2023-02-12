«Локомотив» — «Урал»: где смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу покажут, трансляция

12 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится товарищеский матч московского «Локомотива» на втором зимнем сборе. Соперником железнодорожников будет екатеринбургский «Урал». Встреча начнётся в 16:30 мск.
В прямом эфире на территории России матч можно будет увидеть в онлайн-платформе «Okko Спорт».
Букмекеры считают железнодорожников фаворитами предстоящего матча: на победу красно-зелёных можно поставить с коэффициентом 2.04, тогда как успех уральской команды оценён в 3.22. Ничья идёт за 3.64.
Аналитики верят в высокую результативность этой встречи: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 — за 2.10. Если обе команды отличатся хотя бы по разу, сыграет ставка с коэффициентом 1.74.
Экспресс с коэффициентом 15.30.
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.
Глеб: Миранчук мог бы заиграть в «Барселоне».
Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» с коэффициентом 3.98.
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