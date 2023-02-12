Прогноз на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.77.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас «Вильярреал» растерял форму и выиграл только в одном из пяти последних матчей. Такие результаты выбросили команду Кике Сетьена не только с четвёртой строчки, но и из еврокубковой зоны вообще. Поражение во встрече с «Эльче», командой, у которой за 20 матчей не было ни одной победы в чемпионате, это вообще за гранью добра и зла.

«Барселона», напротив, имеет серию из семи побед в матчах всех турниров, пропустили за это время каталонцы всего два гола. В последних результатах «Барса» имеет уверенные победы в играх с «Бетисом» и «Севильей». Гости набрали отличный ход и не собираются щадить своего бывшего тренера. Они рвутся к чемпионству, а отрыв от «Реала» увеличивается.

Хозяевам тут ничего не светит, даже ничья. Их максимум – это один забитый мяч. Всё же «Вильярреалу» удобнее играть с командами, которые привыкли действовать первым номером, а взламывать эшелонированные защиты у него в последнее время получается плохо. Можно поставить на победу «Барселоны» с коэффициентом 1.77.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

«Реал» обошёл «Барселону» по количеству трофеев.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с коэффициентом 3.46.

Глеб: Миранчук мог бы заиграть в «Барселоне».

Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» с коэффициентом 3.98.