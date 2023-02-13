«Сибирь» — «Металлург»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч КХЛ между «Сибирью» и «Металлургом».
Гости одержали победу со счётом 4:1.
Дублем в составе магнитогорского клуба отметился нападающий Денис Зернов, открывший счёт в матче. Брендон Лайпсик отметился голом и результативной передачей. Единственную шайбу в составе сибиряков забросил Никита Шашков, размочивший счёт в середине третьего периода.
Отметим большое количество удалений в первом периоде, когда обе команды заработали по три малых штрафа.
Команды поровну поделили победы в сезонной серии из четырёх матчей между собой. «Сибирь» уступила во втором матче кряду и позволила «Металлургу» сократить отставание в таблице Восточной конференции до одного очка.
Экспресс с коэффициентом 6.04.
Гимаев: неудачи СКА связаны с отсутствием Гусева.
Прогноз на матч «Северсталь» — «Локомотив» с коэффициентом 3.62.
Третьяк: Тарасенко докажет полезность в «Рейнджерс».
- 13 февраля 2023
-
04:30
-
04:00
-
03:30
- 12 февраля 2023
-
21:45
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:30
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:15