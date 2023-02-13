«Сибирь» — «Металлург»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч КХЛ между «Сибирью» и «Металлургом».

Гости одержали победу со счётом 4:1.

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Дублем в составе магнитогорского клуба отметился нападающий Денис Зернов, открывший счёт в матче. Брендон Лайпсик отметился голом и результативной передачей. Единственную шайбу в составе сибиряков забросил Никита Шашков, размочивший счёт в середине третьего периода.

Отметим большое количество удалений в первом периоде, когда обе команды заработали по три малых штрафа.

Команды поровну поделили победы в сезонной серии из четырёх матчей между собой. «Сибирь» уступила во втором матче кряду и позволила «Металлургу» сократить отставание в таблице Восточной конференции до одного очка.

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