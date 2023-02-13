«Динамо» — «Химки»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграли

Московское «Динамо» обыграло «Химки» в контрольном матче со счётом 4:2.

Четыре мяча были забиты в первой половине встречи: у москвичей голы на свой счёт записали Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин и Ярослав Гладышев. Единственный точный удар химчан нанёс Резиуан Мирзов, который реализовал пенальти в конце тайма.

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Во второй половине подмосковный клуб сумел отыграть ещё один мяч, и снова с пенальти. Дебютный гол на свой счёт записал Маркос Гильерме. Точку в матче поставил форвард динамовцев Константин Тюкавин.

Напомним, для бело-голубых эта встреча стала второй за день. Ранее гол Фёдора Смолова с 11-метровой отметки принёс команде Славиши Йокановича победу над «Олимпиком» из Ташкента.

Столичная команда после 17 туров РПЛ занимает четвёртую позицию в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Официальную часть сезона «Динамо» возобновит матчами с «Крыльями Советов» в Кубке России. Встречи состоятся 23 февраля и 1 марта.

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