«Динамо» — ЦСКА: результат матча, как сыграли, кто выиграл в дерби, какой счёт

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА.

Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали гости.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Виталий Абрамов с передачи Тахира Мингачёва.

На 17-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Дмитрий Рашевский с передач Владислава Кодолы и Андрея Миронова.

В начале третьего периода Рашевский с передач Андрея Прибыльского и Владислава Кодолы сделал дубль. На 16-й минуте периода счёт 2:2 сделал Михаил Григоренко с передачи Максима Мамина.

В овертайме команды, несмотря на обилие моментов, голов не забили.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Антона Слепышева.

Экспресс с коэффициентом 6.04.

Третьяк: Тарасенко докажет полезность в «Рейнджерс».

Панарин впервые в карьере оформил покер.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Локомотив» с коэффициентом 3.62.

Гимаев: неудачи СКА связаны с отсутствием Гусева.