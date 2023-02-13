«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон».
Ставка: ничья в первом тайме за 2.36.
«Ливерпуль» играет с «Эвертоном», и это всегда накал дерби. С одной стороны, всегда рекордное количество жёлтых карточек, а с другой — это всё же френдли дерби. То есть в городе между собой нет такого уж серьёзного противостояния у болельщиков.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Вы видите, как трясёт «Ливерпуль» Команда проиграла «Вулверхэмптону» со счётом 0:3, и это было очень больно. Много бесед о продаже клуба, кто останется, а кто нет. Какой-то кошмар творится в «Ливерпуле».
«Эвертон» выиграл у лидера чемпионата. Шон Дайч отлично эмоционально выстроил свою команду. «Эвертон» вышел и бился до самого конца, такой себе «Бёрнли» против «Ливерпуля» будет. Всё это продолжится в матче с красными, которые пока ещё в лихорадке.
«Эвертон» станет наверняка у своих ворот и будет ждать контратаки. «Ливерпулю» будет сложно вскрыть такую оборону. Мне кажется, что ничья в первом тайме неплохо смотрится в этой игре, а дальше уже могут быть какие-то ошибки и могут быть голы, но в первом тайме скатают ничью», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 6.04.
Прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.10.
Хиддинк: Жирков для меня в одном ряду с Робертом Карлосом.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» с коэффициентом 2.20.
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