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«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.36.

«Ливерпуль» играет с «Эвертоном», и это всегда накал дерби. С одной стороны, всегда рекордное количество жёлтых карточек, а с другой — это всё же френдли дерби. То есть в городе между собой нет такого уж серьёзного противостояния у болельщиков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вы видите, как трясёт «Ливерпуль» Команда проиграла «Вулверхэмптону» со счётом 0:3, и это было очень больно. Много бесед о продаже клуба, кто останется, а кто нет. Какой-то кошмар творится в «Ливерпуле».

«Эвертон» выиграл у лидера чемпионата. Шон Дайч отлично эмоционально выстроил свою команду. «Эвертон» вышел и бился до самого конца, такой себе «Бёрнли» против «Ливерпуля» будет. Всё это продолжится в матче с красными, которые пока ещё в лихорадке.

«Эвертон» станет наверняка у своих ворот и будет ждать контратаки. «Ливерпулю» будет сложно вскрыть такую оборону. Мне кажется, что ничья в первом тайме неплохо смотрится в этой игре, а дальше уже могут быть какие-то ошибки и могут быть голы, но в первом тайме скатают ничью», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 6.04.

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Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» с коэффициентом 2.20.

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