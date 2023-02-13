«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон».



Ставка: ТБ 4.5 ЖК за 2.84.



«У «Ливерпуля» не всё в порядке. Очередное поражение случилось. «Вулверхэмптон» выиграл со счётом 3:0. Он с трудом забивает вообще, а тут аж три оформил. Многое не получается у «Ливерпуля» — в игровом плане и психологически клуб выглядит не лучшим образом.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Игроки сами всё понимают. Все ведущие исполнители играют ниже своих возможностей. По сути, только Алисон играет на своём уровне, также и Конате, которого, к слову, не будет в этом матче, как и ван Дейка, как Жоты, и Луиса Диаса, и Фирмино. Хорошо, что Жота провёл уже тренировку и недельки через полторы появится на поле.



У «Эвертона» обратная ситуация. Одна из самых проблемных команд, которая не могла выиграть с ноября, вдруг взяла и обыграла лидера АПЛ «Арсенал». Пришёл новый наставник, которому хватило пары тренировок, чтобы заставить команду биться на поле. Нет никаких сомнений в том, что настрой на матч с «Ливерпулем» будет соответствующим. Статус дерби будет обязывать «ирисок» играть на своём максимуме.



Также тут стоит ждать жёсткой игры. Судить матч будет Саймон Хупер. Новая фигура в АПЛ. В прошлом сезоне судил в основном Чемпионшип. Он позволяет играть, вступать в жёсткие единоборства, но если этой жёсткости ставится очень много, то не скупится на карточки. Я к тому, что жёлтый цвет мы тут будем видеть нередко.



«Ливерпуль» часто фолит, когда мало что получается в игровом плане, а «Эвертон» и без того фолит немало. При Дайче будет делать это ещё чаще. По статистике, в последних трёх дерби в сумме было показано 18 жёлтых карточек. Всё говорит о том, что игра будет жёсткая. Относительно ставок я бы не лез тут в исход. Обратил бы внимание на жёлтые карточки и на количество голов, которых тут вряд ли будет много», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 6.04.



Прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.10.



Хиддинк: Жирков для меня в одном ряду с Робертом Карлосом.



Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» с коэффициентом 2.20.