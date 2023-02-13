«Северсталь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.85.
«Северсталь» попала в относительную штилевую полосу. Отрыв от минского «Динамо» составляет уже три очка (при наличии одного «запасного» матча), снизу не горит, сверху не каплет. То есть совсем уже расшибаться в кровь против «Локомотива» большой необходимости нет.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Плюс сам «Локомотив» в настоящий момент всё мощнее разгоняется в плей-офф, и мощность эта выражается в размерах «автобуса», который железнодорожники выкатывают соперникам, предлагая им взломать свои ворота. У трёх предыдущих соперников ярославцев это не вышло, более того, они забросили на троих всего одну шайбу. То есть готовность «Локомотива» к плей-офф можно охарактеризовать как достаточно высокую.
Стало быть, больших шансов у «Северстали» не просматривается даже на своём льду. И надо ли уродоваться как бобикам в преддверии матчей со «Спартаком», «Витязем» и ХК «Сочи» — ответ на этот вопрос тоже достаточно ясен.
Учитывая всё вышеизложенное, предположу матч, конечно же, насквозь низовой, с тоталом, не превышающим 5.5. По итогам этого матча «Локомотив» наберёт два очка, и даже если не сделает этого в основное время, то непременно сделает за его пределами», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.04.
Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Витязь» с коэффициентом 2.01.
Панарин и Кемпе стали авторами уникального достижения в НХЛ.
Прогноз на матч «Сочи» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 1.91.
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