«Ливерпуль» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.84.



«Ливерпуль» и «Эвертон» встретятся в 23 туре английской Премьер-лиги. Обе команды находятся в кризисе – выступают не на своём привычном уровне. Тем интереснее будет порассуждать на тему фаворита в дерби.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Ливерпуль» — команда-загадка для меня сейчас. Красные не могут навязать борьбу сильным соперникам – к этому уже можно было привыкнуть. Но в последнем туре подопечные Юргена Клоппа проиграли «Вулверхэмптону» из нижней части таблицы. Причём «волки» разгромили мерсисайдцев — 3:0. В таблице АПЛ «Ливерпуль» всё ещё идёт в середине и уже отстаёт от противников выше на значительные для него пять и шесть очков.



«Эвертон» же в этом сезоне борется за выживание. Из-за этого из клуба уже был уволен тренер Фрэнк Лэмпард. На его место пришёл Шон Дайч, и пока что ситуация не сильно изменилась. «Ириски» всё ещё идут в зоне вылета, часто теряют очки. Хотя в последнем туре клуб из Ливерпуля добился значительного успеха – нанёс лидирующему «Арсеналу» второе поражение в сезоне (1:0).



В общем, тут сойдутся две команды, которые испытывают много проблем. Но это мерсисайдское дерби – одно из самых принципиальных в Англии. Так что в этой игре про форму и положение соперников в таблице можно забыть. На поле выйдут два непримиримых соседа, которые жаждут отобрать очки у противника. Всё же в их паре отдам предпочтение «Ливерпулю». Красные всё ещё сильнее «ирисок», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 6.04.



Прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.10.



Хиддинк: Жирков для меня в одном ряду с Робертом Карлосом.



Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» с коэффициентом 2.20.