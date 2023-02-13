«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз Ивана Млечного на игру чемпионата Англии

Известный рэп-исполнитель Иван Млечный дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Эвертон».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.89.
«Ливерпуль» уж очень быстро падает. Для справки, «Ливерпуль» не выигрывал в АПЛ с 30 декабря, а матчей было достаточно. При этом нельзя сказать, что календарь был каким-то сверхъестественным, в общем, проблемы есть и они налицо. В целом если посмотреть непосредственно на матчи, то и игра имеется, и моментов масса, но реализация этих моментов оставляет желать лучшего, а в обороне проходной двор. Не стоит забывать, что и из всех английских кубков «Ливерпуль» тоже вылетел, поэтому единственным турниром, где подопечные Клоппа ещё могут пободаться, остаётся Лига чемпионов, где им предстоит игра с «Реалом», который также испытывает проблемы.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Если мы говорим, что у «Ливерпуля» дела не очень, то у «Эвертона» они попросту никакие. Команда умудрилась оказаться в зоне вылета, и всё это абсолютно заслуженно. Беззубая игра, проходной двор в обороне, и всё это, естественно, привело команду на то место, где они сейчас находятся. Исправлять подобные обстоятельства будет очень сложно, особенно когда у тебя в соперниках сверхмотивированный «Ливерпуль». Ведь мы знаем, что раненый лев — всё ещё лев.
«Ливерпулю» в преддверии Лиги чемпионов нужно подниматься по морали, и сделать это получится только благодаря победам в АПЛ. Сначала «Эвертон», а затем «Ньюкасл». Так что думаю, что при всех проблемах, которые есть у подопечных Клоппа, в домашних стенах команда должна одержать уверенную победу и наконец-то закончить серию без побед в АПЛ. Мой прогноз на эту встречу — победа «Ливерпуля» с форой (-1). Удачи!» — сказал Млечный.
Экспресс с коэффициентом 6.04.
Прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.10.
Хиддинк: Жирков для меня в одном ряду с Робертом Карлосом.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» с коэффициентом 2.20.
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