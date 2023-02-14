«Амур» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Амур» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Амура» и ТБ 4.5 за 4.75.



«Можно сказать, что «Амур» отыграл всю выездную часть регулярного чемпионата. Остался единственный выезд во Владивосток, но по дальневосточным меркам это как из Мытищ в Балашиху прокатиться. Впереди пять домашних матчей, в том числе два с «Автомобилистом». И матчи эти не подряд, а через сутки, что означает: в одном из матчей гостей должно временной акклиматизацией накрыть. Скорее всего, это будет второй матч, значит, первый станет для «Амура» наиболее тяжёлым в этой паре матчей.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Соперники уже дважды встречались в Екатеринбурге, оба раза победил «Автомобилист», причём с одинаковым счётом 4:2. Правды ради можно напомнить, что оба тех матча пришлись на то время, когда «Автомобилист» пёр как на дрожжах.



Сейчас, конечно, дела у екатеринбуржцев не так хороши, но уже и не так плохи, как были, когда они покидали первое место в Восточной конференции. Всё-таки состав у «Автомобилиста» весьма мощный, а если он ещё и играет, то любому сопернику становится не смешно.



Только вот очки кровь из носу нужны «Амуру». Три поражения в последних матчах никуда не деть, пусть и два из них результативные. Надо рвать жилы, и «Амур», не сомневаюсь, их порвёт. Поэтому предположу средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, превышающим 4.5. А по итогам этого матча хозяева всё-таки наберут два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.82.



Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.13.



Панарин признан первой звездой игровой недели в НХЛ.



Прогноз на матч «Адмирал» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.20.