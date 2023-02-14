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«ПСЖ» — «Бавария»: смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов, прямая трансляция

«ПСЖ» — «Бавария»: смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов, прямая трансляция
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14 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают незначительный перевес немецкому клубу. Поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50, а шансы «ПСЖ» оценены в 2.75. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Бавария» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.65. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.45. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.75.

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