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«Милан» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов, прямой эфир

«Милан» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов, прямой эфир
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14 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» – «Тоттенхэм». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение миланскому клубу в этом матче: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Тоттенхэма» оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.45.

Букмекеры думают, что матч «Милан» – «Тоттенхэм» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

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Прогноз на матч «Милан» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.35.

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