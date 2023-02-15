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«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Авангард» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.69.

«Когда обе команды находятся в приличной игровой форме, матчи между ними поражают своим упорством и бескомпромиссностью. Сильный перекос в результатах в пользу одного или другого соперника, как правило, случается тогда, когда второго сильно «штормит». Но и в такие времена сдувшаяся команда на один отдельно взятый матч собирается и, бывает, дает бой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В данный момент прилично играет и «Авангард», и «Салават». У омичей в числе недавно «съеденных» числится СКА, у уфимцев и вовсе налицо четырехматчевая победная серия, начавшаяся с победы над ЦСКА. В общем, грядет битва.

Три таких битвы мы уже видели в декабре прошлого года, две из них завершились за пределами основного времени. И все они были не слишком результативными. Предположу, что нечто похожее мы увидим и на этот раз. Оборона у обеих команд находится на финальной стадии подготовки к плей-офф, вратари зачетные – откуда тут взяться большому количеству заброшенных шайб? Думаю, тотал в предстоящей встрече не превысит 7,5. А по итогам матча «Авангард» перед своими болельщиками все-таки отожмет у уфимцев два очка даже при том, что на это может и не хватить основного времени», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.70.

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.75.

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