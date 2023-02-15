«Арсенал» — «Манчестер Сити»: эксперты назвали фаворита матча АПЛ

15 февраля состоится перенесённый матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало игры – в 22:30 мск. Легальной прямой трансляции на территории России не будет.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51, а шансы «Арсенала» оцениваются аналитиками в 3.04. Ничья доступна за 3.65.
По мнению букмекеров, матч выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.05, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.85. На гол «Арсенала» дают коэффициент 1.32, а гол «Манчестер Сити» оценивается в 1.26. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.69.
Экспресс с коэффициентом 8.70.
Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.
Захарян отказался переходить в «Галатасарай».
Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.
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