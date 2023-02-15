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«Боруссия» — «Челси»: эксперты назвали шансы команд в матче Лиги чемпионов

«Боруссия» — «Челси»: эксперты назвали шансы команд в матче Лиги чемпионов
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15 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д – «Челси». Начало – в 23:00 мск. Прямая трансляция игры будет на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу дортмундцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех лондонцев оценивается в 3.06. На ничью дают коэффициент 3.38.

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Боруссия» – «Челси»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

Экспресс с коэффициентом 8.70.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.

Захарян отказался переходить в «Галатасарай».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.

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