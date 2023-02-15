«ПСЖ» — «Бавария»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, кто победил, какой счёт
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «ПСЖ» принимал «Баварию». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Баварии».
Лучшие прогнозы на сегодня.
В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами. На 54-й минуте Кингсли Коман вывел «Баварию» вперёд, забив гол в ворота своей бывшей команды. После 70-й минуты ПСЖ стал активно создавать опасные моменты и забил два гола, которые были отменены из-за офсайда. На 92-й минуте Бенжамен Павар получил вторую жёлтую карточку, оставив «Баварию» в меньшинстве.
Экспресс с коэффициентом 8.70.
Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.
Захарян отказался переходить в «Галатасарай».
Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.
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