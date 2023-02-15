«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Омске

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.70.



«Авангард» проводит восьмиматчевую домашнюю серию. В первых трёх играх были взяты пять очков. Были поражение от ЦСКА (1:2 ОТ), победы над СКА (5:4) и минским «Динамо» (4:2).



Лучшие прогнозы на сегодня.



Вообще победа одного газпромовского клуба над другим получилась очень эмоциональной. «Авангард» поймал кураж после победы над СКА. Проблем с составом нет, команда вышла из кризиса и подходит к плей-офф в правильном тонусе.



«Салават Юлаев», впрочем, тоже в порядке, одержал четыре победы подряд. Это выигрыш у ЦСКА (2:1 ОТ), который получился курьёзным, потому что армейцы в овертайме поспешили снять вратаря и получили шайбу в свои ворота. Ну а с такими соперниками, как «Куньлунь» (3:2 ОТ), «Витязь» (4:0) и «Сочи» (4:1), уфимцы должны справляться по определению.



Как «Авангард» и «СЮ» играли между собой в этом сезоне?

30 декабря: «ястребы» победили в Омске (3:2 бул.).

19 декабря: «ястребы» выиграли в Уфе (2:1 бул.).

6 декабря: «ястребы» проиграли в Омске (1:3).

11 ноября: «ястребы» победили в Уфе (4:3 бул.).

4 октября: «СЮ» выиграл в Уфе (5:0).



Я бы взял в этом матче кэф 1.70 на то, что «Авангард» победит с учётом дополнительного времени», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 8.70.



Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.75.



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