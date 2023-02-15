«Боруссия» Дортмунд — «Челси»: прогноз Александра Елагина на матч 1/8 финала ЛЧ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Челси».



Ставка: победа «Боруссии» за 2.50.



«Для «Боруссии» это 14-й выход в плей-офф Лиги чемпионов. В девяти случаях немецкий клуб пробился в четвертьфинал. «Челси» в 18-й раз выходит в данную стадию и 11 раз проходил дальше. Это будет первая игра между соперниками в еврокубках. «Боруссия» в последних 10 матчах с английскими командами в еврокубках проиграла восемь раз и ни разу не победила. «Челси» выиграл только три из 11 гостевых матчей с немецкими командами.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Заметим, что «Боруссия» проиграла только четыре из последних 21 домашних матчей в Лиге чемпионов, хотя три из четырёх этих проигрышей случились против английских команд. «Челси» при Грэме Поттере не проигрывает в Лиге чемпионов пять встреч кряду. Дортмунд сейчас находится в отличной форме, замыкает тройку лидеров Бундеслиги и всего три очка уступает лидирующей Баварии. Победная серия «Боруссии» в чемпионате составляет уже пять игр.



Однако «Челси» продолжает свою серию без поражений в АПЛ, которая достигла четырёх встреч. Тем не менее в двух последних матчах лондонцы не сумели победить. Поэтому логичнее выглядит победа немецкого клуба на своём поле», — сказал Елагин.



Экспресс с коэффициентом 8.70.



Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.



Захарян отказался переходить в «Галатасарай».



Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.