Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн матч АПЛ, прямая трансляция

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн матч АПЛ, прямая трансляция
Аудио-версия:
Комментарии

15 февраля состоится перенесённый матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало игры – в 22:30 мск. Легальной прямой трансляции на территории России не будет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51, а шансы «Арсенала» оцениваются аналитиками в 3.04. Ничья доступна за 3.65.

По мнению букмекеров, матч получится результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.05, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.85. На гол «Арсенала» дают коэффициент 1.32, а гол «Манчестер Сити» оценивается в 1.26. Поставить в букмекерских конторах на «обе забьют» можно за 1.69.

Экспресс с коэффициентом 8.70.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.

Захарян отказался переходить в «Галатасарай».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.

«Арсенал» — «Ман Сити». Артета позлит Гвардиолу «Арсенал» — «Ман Сити». Артета позлит Гвардиолу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023