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«Брюгге» — «Бенфика»: смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов, прямая трансляция

«Брюгге» — «Бенфика»: смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов, прямая трансляция
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15 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Брюгге» — «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи проведёт телеканал «Матч! Футбол 1».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз. Они считают фаворитами гостей: поставить в букмекерских конторах на победу португальцев можно с коэффициентом 1.93. Успех бельгийцев оценен экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры сомневаются, что матч «Брюгге» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Экспресс с коэффициентом 8.70.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.

Захарян отказался переходить в «Галатасарай».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.

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