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Эксперты назвали шансы «ПСЖ» пройти «Баварию» в Лиге чемпионов после домашнего поражения

Эксперты назвали шансы «ПСЖ» пройти «Баварию» в Лиге чемпионов после домашнего поражения
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Вчера «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своём поле уступил мюнхенской «Баварии» 0:1. Единственный мяч в матче забил Кингсли Коман. Эксперты оценили шансы команд на выход в четвертьфинал перед ответной игрой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поставить на то, что по итогам двухматчевого противостояния пройдёт «Бавария», можно с коэффициентом 1.11. Это примерно 87% вероятности. Шансы «ПСЖ» оценили коэффициентом 6.70 (13%).

Ответная игра 1/8 финала пройдёт в Мюнхене 8 марта. Начало матча — в 23:00 мск.

Экспресс с коэффициентом 8.70.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.

Захарян отказался переходить в «Галатасарай».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.

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