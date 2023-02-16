«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: фрибет 2000 рублей к матчу Лиги Европы

16 февраля пройдёт матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 20:45 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!



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