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«Ювентус» — «Нант»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы

«Ювентус» — «Нант»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Нант».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

Сейчас можно сказать, что «Ювентус» уже оправился от всех потрясений, вызванных снятием очков, и разгромного поражения от «Наполи». «Старая синьора» в привычном стиле выиграла три матча подряд, не пропустив в них ни одного мяча. Оборона хозяев снова держит удар, и это главное для Аллегри, именно на неё он полагается больше всего.

«Нант» тоже на хорошем ходу. Французы выиграли семь из десяти последних матчей, правда, два в Кубке по пенальти, и пропустили всего три мяча. Можно даже сказать, что «Нант» в какой-то степени французский аналог «Ювентуса». Та же надёжная игра в обороне, неудобный для многих соперников стиль, но уровень игроков явно ниже, чем у итальянской команды.

«Ювентус» набрал форму, в которой дома должен побеждать команды уровня «Нанта». Причём делать это в излюбленной незрелищной манере. Глядя на последние матчи этих команд, сложно поверить, что они смогут порадовать нас результативностью. Можно смело попробовать тотал меньше 2.5 мяча за 1.95. А ещё вы можете скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.

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