Большинство ставок сделано на победу «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом»

Пока в Лиге чемпионов проходят первые матчи 1/8 финала, в АПЛ состоится отложенная игра 12-го тура, в которой встретятся лидеры чемпионата — «Арсенал» и «Манчестер Сити». Матч запланирован на 15 февраля, его начало — на 22:30 мск. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, какие ставки делают клиенты.

Букмекеры считают, что в матче нет явного фаворита, отдавая лишь небольшое предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают коэффициент 2.45, что составляет 40% вероятности. Поставить на «Арсенал» можно за 3.00 (около 33%). Ничья котируется за 3.55 (примерно 27%).

Клиенты PARI уверены в победе подопечных Хосепа Гвардиолы— около 83% от всего объёма ставок на исход встречи приходится на «Манчестер Сити». Для сравнения, на «канониров» сделано 12%, еще 5% приходится на равный счёт.

Обе команды много забивают и мало пропускают. Вероятность того, что голов будет много, или того, что голевой феерии не случится, примерно одинакова. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча составляет 1.97. Если голы забьют обе команды, то сыграет ставка за 1.65.

Самым вероятным результатом матча аналитики PARI считают ничью 1:1, которая котируется за 7.00. Пари на успех «Манчестер Сити» с минимальным счётом или со счётом 2:1 принимаются за 9.00 и 9.50 соответственно.

Если в матче будет результативная ничья, сыграет ставка за 4.00. Вероятность «сухой» победы одной из команд оценивается коэффициентом 2.50. Ставки на то, что «Арсенал» забьёт первым и не проиграет, принимаются за 2.35.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч – 300 000 рублей на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.65. Игрок добавил этот вариант в экспресс из четырёх футбольных событий с общим коэффициентом 4.62.