«Боруссия» Д — «Челси»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, кто победил, какой счёт

16 февраля завершился матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» принимала «Челси». Команды встретились на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск. «Боруссия» одержала победу в матче с «Челси» со счётом 1:0.
Первый тайм команды завершили без голов. Всего оба клуба нанесли 15 ударов по воротам, но все они пролетели мимо створа ворот. Единственный опасный момент случился на 38-й минуте, когда игрок «Челси» Жоау Феликс пробил в перекладину.
Во втором тайме «Челси» какое-то время владел инициативой, пока «Боруссия» не реализовала одну из своих контратак. Случилось это на 63-й минуте, когда нападающий «Боруссии» Карим Адейеми пронёсся по всей половине поля лондонцев, обыграл сначала Энцо Фернандеса, затем голкипера Кепу Аррисабалагу, после чего точно пробил по пустым воротам.
В оставшиеся минуты синие пытались реализовать свои многочисленные моменты и изменить ход встречи, но дортмундцы смогли устоять перед натиском игроков Грэма Поттера. Встреча завершилась победой «шмелей» со счётом 1:0. Ответная встреча в Лондоне состоится 7 марта, начало — в 23:00 мск.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
В «Аталанте» прокомментировали ситуацию с Миранчуком.
Холанд повторил рекорд «Манчестер Сити».
«ПСЖ» может бесплатно отпустить Неймара.
- 16 февраля 2023
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:20
- 15 февраля 2023
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 14 февраля 2023
-
20:00