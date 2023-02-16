«Арсенал» — «Ман Сити»: как сыграли, кто победил, результат матча, какой счёт

Завершился проходивший 15 февраля в Лондоне матч английской Премьер-лиги между местным «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 3:1 одержали гости.
В первом тайме обе команды отличились по разу. На 24-й минуте счёт открыл бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (0:1). Игрок «горожан» отличился после грубой ошибки японского защитника «Арсенала» Такэхиро Томиясу.
На 42-й минуте нападающий «пушкарей» Букайо Сака реализовал 11-метровый удар, назначенный после спорного нарушения правил голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном на форварде «Арсенала» Эдди Нкетиа, сравняв счёт в матче (1:1).
На 57-й минуте второго тайма главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Арсенала», однако отменил своё решение после просмотра VAR. На 72-й минуте полузащитник «горожан» Джек Грилиш второй раз в матче вывел свою команду вперёд (1:2). Мяч попал в ворота хозяев после рикошета, голевую передачу на англичанина сделал Илкай Гюндоган.
На 82-й минуте нападающий «Сити» Эрлинг Холанд с передачи Де Брёйне забил третий мяч своей команды в матче, установив окончательный счёт 3:1.
После матча в активе «Арсенала» и «Манчестер Сити» стало по 51 очку. У лондонцев есть один матч в запасе.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
Холанд повторил рекорд «Манчестер Сити».
Артета: больше верю в титул «Арсенала», чем до матча с «Манчестер Сити».
Холанд: «Манчестер Сити» снова в гонке.
- 16 февраля 2023
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:20
- 15 февраля 2023
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 14 февраля 2023
-
20:00