«Амур» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Амур» — «Автомобилист».

Ставка: «Автомобилист» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.87.

«И опять хочется от души похвалить хабаровчан, которые раз за разом прыгают выше головы и очень часто у них это получается. Лично мне сейчас очень жаль, что в Восточной конференции имеется лишь одно вакантное место в плей-офф. Потому что его достойны в полной мере и «Амур», и «Нефтехимик», но выгрызет его только кто-то один. И пока шансов всё-таки больше у дальневосточников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что нам ждать во втором матче? Во-первых, по науке «Автомобилист» должен немного просесть, но, чтобы точно это утверждать, надо знать точные дату и время прибытия команды на Дальний Восток. Там есть вариант игры «с колёс», вариант «приехали, поспали днём, как ночью, – и на матч» и ещё другие. Каждый из них является вполне себе рабочим в определённых условиях.

Условия у «Автомобилиста» сейчас – это четыре матча на Дальнем Востоке за шесть дней. И как при этом не провалиться ни в один из четырёх игровых дней – задачка не из лёгких.

С другой стороны, второй раз подряд побеждать того же самого соперника в тех же самых декорациях гораздо труднее, чем в первый: соперник тебя уже хорошо изучил. И ещё изучит по записям матча.

Поэтому на этот раз мой прогноз будет таким. Не сильно великий по заброшенным шайбам матч, тотал которого всё-таки будет повыше 4.5 шайбы, а по итогам этого матча «Автомобилист» наберёт в Хабаровске минимум одно очко, то есть не проиграет второй раз подряд в основное время».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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