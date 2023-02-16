«Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Адмирал» — «Ак Барс».
Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 3.10.
«Ничего неожиданного в первом владивостокском матче этих соперников мы не увидели. «Ак Барс» сыграл так, как и должен был сыграть, при этом, похоже, сильно не перетруждался и за результативностью не гнался.
«Адмирал» прыгнул, на сколько мог, при сверхудачном стечении обстоятельств, в принципе, мог и допрыгнуть хотя бы до одного очка, но это сейчас реальный уровень приморцев.
Не думаю, что ко второму матчу что-то где-то может кардинально измениться. «Большие татары» играют с приличным запасом прочности, и в первом матче им не пришлось воспользоваться даже половиной этого запаса.
Предположу, что и в повторной игре они будут держать соперника в одной-двух шайбах от себя, спокойно контролировать игру, которую в итоге снова доведут до нужного им результата. И даже если хозяева прыгнут выше головы, то казанцы всё смогут решить «в рабочем порядке» уже за пределами основного времени.
Заброшенные шайбы будут – площадка узкая и моментов получается много. Вряд ли шайб будет много, но почти уверен, что тотал 4.5 шайбы будет превышен, а по итогам матча гости наберут ещё два очка, правда, на этот раз всё может не ограничиться 60 минутами».
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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